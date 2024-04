Taktyczny RPG w złotej erze piractwa. Flint: Treasure of Oblivion na pierwszym zwiastunie

Studio Savage Level zapowiedziało swoją debiutancką produkcję, Flint: Treasure of Oblivion. Zaprezentowany został również pierwszy zwiastun wraz z przybliżonym terminem premiery. Tytuł osadzony w złotej erze piractwa ma pokazać, czy naprawdę była ta profesja.

Na oficjalnej stronie wydawcy Microids pojawiła się zapowiedź Flint: Treasure of Oblivion. Z tej okazji do sieci trafił również pierwszy zwiastun taktycznej gry RPG, która osadzona będzie w złotej erze piractwa.

Tytuł charakteryzuje się widokiem z rzutu izometrycznego, natomiast walka odbywać się będzie w systemie turowym. Jak czytamy w zapowiedzi gry, twórcy czerpali z mechaniki gier RPG oraz planszowych, szczególnie w zakresie rzutów kostką. Jeśli zaś chodzi o rozgrywkę, gracze będą mogli dostosować taktykę dzięki nowym członkom załogi z unikalnymi umiejętnościami, odkrywać różnorodne środowiska i poznawać wiernie odtworzony świat piractwa. Narracja będzie natomiast prowadzona za pomocą komiksów.

Flint: Treasure of Oblivion to dla nas okazja do stworzenia tytułu w uniwersum, którym zawsze się pasjonowaliśmy. Ta gra daje nam możliwość poinformowania opinii publicznej o tym, czym naprawdę było piractwo, często przedstawiane w karykaturalny i błędny sposób. Flint: Treasure of Oblivion jest kulminacją przemyślanego procesu mającego na celu przełamanie stereotypów narracji w grach wideo. Dzięki temu tytułowi proponujemy oryginalny sposób opowiadania historii za pomocą komiksu i korzystamy z okazji, aby wyróżnić francusko-belgijskie komiksy, które od dzieciństwa sprawiają, że marzymy. – przekazują założyciele Savage Level, Aurélien i Maxime Josse.