Takiego filmu o Godzilli jeszcze nie było. Świetny fanowski film stylizowany na VHS

Fani Godzilli przeżywają jeden z najlepszych okresów w karierze Króla Potworów. W ubiegłym roku do kin trafiła nowa japońska wersja, czyli Godzilla Minus One, a już niedługo na dużym ekranie zobaczymy Godzilla i Kong: Nowe imperium. Również sami fani prężnie działają, aby rozwijać uniwersum o swoje własne pomysły na ukazanie potężnego potwora. Za jeden z nich odpowiada Danny Donahue, który w swoich filmach najbardziej zbliżył się do pierwotnej konwencji na Godzillę.

Godzilla 8mm – świetny fanowski film o Królu Potworów

W krótkometrażowym filmie Godzilla 8mm możemy zobaczyć nagranie w typie found footage z tytułowym potworem, który przemierza pozamiejskie tereny, przechodząc obok gospodarstwa osoby, której udało się zarejestrować stwora za pomocą kamery z nośnikiem 8mm. Nagranie stylizowane jest więc na stary materiał nagrany na kasetę, a całość ma na tyle rewelacyjny klimat, że fani domagają się pełnometrażowej produkcji w tym stylu.