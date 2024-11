Tajemnicza gra przygodowa zmierza na kolejną platformę. Tytuł spotkał się z uznaniem wśród graczy

Lorelei and the Laser Eyes wkrótce trafi do szerszego grona odbiorców.

W maju bieżącego roku na rynku ukazała się tajemnicza gra przygodowa od Simogo i Annapurna Interactive. Mowa o Lorelei and the Laser Eyes, które traifło na komputery osobiste oraz Nintendo Switch. Teraz produkcja zmierza na kolejną platformę i już wkrótce poszerzy grono swoich odbiorców.

Lorelei and the Laser Eyes zmierza na konsole PlayStation 4 i PlayStation 5

Już 3 grudnia 2024 roku kolejni gracze będą mogli sięgnąć po Lorelei and the Laser Eyes. Uznana, niezależna gra przygodowa zmierza bowiem na PlayStation 4 i PlayStation 5. Do tej pory tytułem mogli cieszyć się użytkownicy PC oraz Nintendo Switch.

Produkcja spotkała się z uznaniem ze strony graczy. Na platformie Valve Lorelei and the Laser Eyes ma bowiem „przytłaczająco pozytywne” opinie. Gra zabiera nas do starego hotelu w środkowej Europie, gdzie bohaterka zostaje wplątana w „surrealistyczną grę złudzeń”.