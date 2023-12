Szukasz prezentu dla gracza? Sprawdź produkty marki Savio!

W świecie gamingu wybór odpowiednich prezentów może być prawdziwym wyzwaniem, zwłaszcza gdy chcemy trafić w gusta danego gracza. Dlatego warto przyjrzeć się różnorodnym gamingowym produktom marki Savio, które nie tylko urozmaicą rozgrywkę, ale również sprawią, że doświadczenia związane z grami staną się jeszcze bardziej satysfakcjonujące.

Gambit - mysz gamingowa

Idealna mysz gamingowa dla fanów strzelanek pierwszoosobowych, w których liczy się czas i precyzja. Mysz gamingowa Gambit to specjalny model wyposażony w sensor Pixart PMW3327, dzięki któremu możliwe jest odczytanie ruchu ręki pędzącej z prędkością 5,58 m/s. Na uwagę zasługuje ponadto czułość urządzenia - możemy wybrać jeden z trybów działania: od 200 do nawet 12000 DPI.

Podkładka pod mysz Turbo Dynamic XL

Turbo Dynamic XL to nazwa, która nie wzięła się z przypadku. Pod nią kryje się doprawdy ogromna podkładka o wymiarach 900 na 400 na 3 mm, a jej grubość wynosi raptem 3 mm. Ta wersja podkładki, a więc Turbo Dynamic, oznacza że powierzchnia typu Speed zapewnia wyższą dynamikę podczas pracy. Jako że podkładka została obszyta krawędziami zapobiegającymi strzępieniu, można być pewnym, że posłuży ona przez naprawdę długi czas.

Mouse Bungee - uchwyt

Chcesz, aby gracz, którego zamierzasz obdarować, wszedł na jeszcze wyższy poziom? Będzie to możliwe za sprawą uchwytu Mouse Bungee MB-01, który przeznaczony jest do podtrzymywania kabli myszy gamingowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszamy opory ruchu spowodowane naprężeniami kabla. Uchwyt waży ok. 360 gramów (jest jednym z najcięższych na rynku), w efekcie czego charakteryzuje go duża stabilność.

Klawiatura mechaniczna Blackout RED

Ta klawiatura to idealna propozycja dla bardziej wymagających użytkowników, czyli graczy. Z pewnością docenią oni obecność dwustopniowych nóżek pozwalających na ustawienie klawiatury na trzech różnych wysokościach podparcia. Dzięki temu podczas rozgrywki nadgarstki będą ułożone w odpowiedni sposób, co zapewni wygodę i komfort użytkowania. I to przez długi czas, bo żywotność przełączników klawiatury mechanicznej Blackout RED wynosi do 50 milionów kliknięć.

Słuchawki gamingowe Nexus

Słuchawki gamingowe NEXUS charakteryzują się przede wszystkim czystą barwą dźwięku. Zostały one wyposażone w nauszniki z pianki typu memory foam zapamiętującej kształt słuchawki. Dodatkowo ten model posiada odpinany mikrofon, więc można z niego korzystać wyłącznie wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba i nie będzie on przeszkadzał w codziennym użytkowaniu. Słuchawki te spełnią oczekiwania każdego gracza, niezależnie od tego, czy preferuje on rozgrywkę na komputerze, czy konsoli, bowiem są kompatybilne zarówno z PC, jak i konsolami PlayStation oraz Xbox.

Podsumowanie