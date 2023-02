Szukacie pomysłu na walentynki dla graczy? Dziś premiera kooperacyjnego Blanc

Mamy ciekawą propozycję dla osób, które szukają pomysłu na walentynkowy wieczór. Swoją premierę ma dziś Blanc, czyli gra przygodowa nastawiona na kooperację. Zamiast wypadu do zatłoczonego kina lub głośnej restauracji możecie zafundować sobie kilka godzin interesującej zabawy.

Propozycja na walentynki dla par

Blanc to propozycja od studia Casus Ludi. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Gearbox Publishing, które ma w swoim portfolio wiele naprawdę udanych tytułów. Artystyczny charakter i urocza oprawa mogą sprawić, że wiele par chętnie sięgnie po przygody wilczątka i jelonka. Twórcy określają swoją grę mianem produkcji familijnej, dlatego rozgrywka nie powinna być zbyt wymagająca. Z pewnością będzie to zaletą w przypadku mniej doświadczonych graczy.



„Zapierająca dech ręcznie rysowana grafika. Wejdź do przepięknego czarno-białego świata gry Blanc, który został narysowany ręcznie na papierze i ożywiony w wersji 3D. Blanc przedstawia podróż i przeżycia zwierzęcych bohaterów za pomocą rozgrywki i narracji pozbawionych tekstu, dzięki czemu całkiem absorbuje graczy” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec dodajmy, że Blanc będzie dostępne dla posiadaczy PC oraz konsol Nintendo Switch.