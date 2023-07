Syreny, Świat przyszłości i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

FlixClassic – co oglądać w weekend? (28-30 lipca)

Rachel Flax przeprowadza się do innego miasta po swoim kolejnym nieudanym związku. Jej córki Charlotte i Kate są już przyzwyczajone do częstych zmian otoczenia. W nowym miejscu Rachel poznaje tajemniczego Lou, któremu zależy na odnalezieniu prawdziwej miłości. Swoją pierwszą miłość przeżywa również Charlotte, które zafascynowana jest klasztornym życiem. Z kolei najmłodsza Kate ulega wypadkowi, w którym omal nie tonie. Bohaterki zaczynają dostrzegać, co jest naprawdę ważne w ich życiu.

USA

57 min

Klasyka z Busterem Keatonem w roli głównej. Rollo postanawia poślubić swoją miłość Betsy i wyruszyć z nią w rejs do Honolulu. Dziewczyna odrzuca jednak jego oświadczyny, ale zrozpaczony mężczyzna nie zamierza rezygnować z wycieczki. W wyniku zbiegu okoliczności oboje znajdują się na pokładzie statku, który zaczyna dryfować bez celu. W końcu trafiają na wyspę zamieszkaną przez ludożerców.