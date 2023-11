Świetne Shadow Gambit: The Cursed Crew otrzyma dwa DLC. Pożegnanie Mimimi Games

Shadow Gambit: The Cursed Crew to dla miłośników strategii taktycznych z pewnością jedna z najlepszych premier tego roku. Gra została doceniona przez krytyków i recenzentów, ale jak dowiedzieliśmy się już wcześniej, deweloperzy z Mimimi Games postanowili zamknąć studio. Zanim się to stanie, doczekamy się dwóch DLC do ich najnowszej produkcji.

DLC do Shadow Gambit: The Cursed Crew ostatnim projektem Mimimi Games

Decyzja o zamknięciu studia podyktowana została niestabilną sytuacją finansową studia. Deweloperzy wprost przyznali, że koszty produkcji gier zwyczajnie przewyższają potencjalne przychody, a gatunek, w którym się specjalizują jest zbyt niszowy, by mógł być dochodowy.



Każde z dwóch DLC zagwarantuje kilka godzin dodatkowej zabawy, a w ich skład wchodzić będą takie atrakcje jak kolejna postać, nowa wyspa czy specjalna kampania składająca się z sześciu misji. Jak poinformowali twórcy, dodatki zostaną oddane w ręce graczy już 6 grudnia. Wszystko wskazuje na to, że deweloperzy z Shadow Gambit: The Cursed Crew pożegnają się z klasą. Z pewnością będzie brakować tego studia na rynku. Dajcie znać, która z ich produkcji najbardziej się Wam podobała.



Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na temat wspomnianej produkcji, zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Shadow Gambit: The Cursed Crew. Rzućcie wszystko i zostańcie piratami! Zdradzę tylko, że Krzysiek wystawił najnowszej produkcji Mimimi Games naprawdę wysoką notę – 9/10. Na koniec przypomnijmy, że omawiana gra zadebiutowała na rynku 17 sierpnia i jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.