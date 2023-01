Świetne nowości w Amazon Prime Video na styczeń. Najnowszy kinowy film w ofercie

Amazon Prime Video przedstawił pełną listę oryginalnych nowości, które pojawią się w bibliotece platformy w styczniu. Subskrybenci otrzymają ciekawe propozycje, na czele z nowymi sezonami Hunters oraz animacją dla dorosłych The Legend of Vox Machina. Prawdziwą niespodzianką jest zaplanowana premiera Wystrzałowego wesela na 27 stycznia. Film z Jennifer Lopez i Joshem Duhamelem zadebiutował w polskich kinach w miniony piątek. Jeżeli nie jest to żadną pomyłką, to widzowie będą mogli obejrzeć Wystrzałowe wesele już po trzech tygodniach od kinowej premiery. Poniżej znajdziecie pełną listę nowości na styczeń.

The Rig (serial) – 6 stycznia

The Rig to thriller, w którym śledzimy losy załogi platformy wiertniczej Kinloch Bravo. Tajemnicza mgła odcina ich od świata zewnętrznego i pozostawia ich samych na wzburzonych falach Morza Północnego. Nie mogąc liczyć na wsparcie i zmagają się z malejącymi zapasami żywności kierownik platformy, Magnus (Iain Glein), próbuje przeprowadzić coraz bardziej dzielącą się załogę przez zaistniały kryzys. Jego desperackie próby nawiązania kontaktu z resztą świata są przerywane przez coraz bardziej narastające strajki i bunty wewnątrz załogi. Gdy w wyniku awarii systemu platformy następuje przerażający wypadek rozbitkowie muszą zmierzyć się z niebezpieczeństwem, jakie spotyka ich na jednym z najbardziej ekstremalnych, niebezpiecznych środowisk pracy na planecie.

Hunters (Sezon 2) – 13 stycznia

Po tym gdy ostatni wypadek pokrzyżował ich akcję w Europie, Łowcy muszą zjednoczyć siły, by wytropić najbardziej niesławnego nazistę w historii – Adolfa Hitlera – który ukrywa się w Ameryce Południowej. W międzyczasie w retrospektywie odkrywamy, że Meyer Offerman (Al Pacino), zmierzył się z niebezpiecznym wydarzeniem, które może rozwikłać jego sekret i ujawnić prawdziwą tożsamość, co wywołuje niemałą rewolucję wśród Łowców.