Świat Psiego Patrolu – zapowiedź nowej gry dla dzieci

Śmiało! Możecie dodać tę premierę do swojego kalendarza, my przecież nikomu nie powiemy.

Gotowi na przygodę z Psim Patrolem? PAW Patrol World - Świat Psiego Patrolu to kolejna propozycja od deweloperów z 3DClouds i ekipy wydawniczej Outright Games. Gra ukaże się na rynku jesienią, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

PAW Patrol World - Świat Psiego Patrolu to gra stworzona z myślą o dzieciakach

Oczywiście, PAW Patrol World - Świat Psiego Patrolu to produkcja skierowana do najmłodszych graczy, dająca im doskonałą okazję do kierowania poczynaniami swoich ulubionych piesków o niewiarygodnych talentach.