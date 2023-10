Survival The Front cieszy się sporą popularnością na Steam

The Front to propozycja od twórców z niezależnego Samar Studio. Produkcja zadebiutowała na rynku 11 października i jest dostępna w ramach wczesnego dostępu. Tytuł przyciągnął uwagę graczy, ale wszystko wskazuje na to, że nad pewnymi aspektami należy jeszcze popracować.

The Front powinno przypaść do gustu fanom sieciowych survivali

Wyłącznie na Steam The Front doczekało się już 2400 recenzji, a 68% z pozostawionych przez graczy opinii jest pozytywnych. To całkiem przyzwoity wyniki, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że gra jest dostępna we wczesnym dostępie dopiero od kilku dni. Jeśli zagłębimy się w komentarze, szybko dostrzeżemy, że na ten moment w przypadku The Front najbardziej zawodzi optymalizacja. Wiele osób zaznacza jednak, że może być to godny zastępca dla słynnego Rust. Mamy tutaj więc do czynienia z survivalem, który najlepiej sprawdza się w sieciowym wydaniu.