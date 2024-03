Supersiostry to polska odpowiedź na kino superbohaterskie. Pierwszy zwiastun zapowiada hit?

Polska kinematografia też chce mieć swój wkład w rozwój gatunku superbohaterskiego. Aurum Film i dystrybutor NEXT FILM zaprezentowali pierwszy zwiastun filmu Supersiostry, czyli ciekawie zapowiadającego się projektu, bazującego na sukcesie Marvela, DC, czy nawet takich produkcji, jak Stranger Things. Film opowie historię dwóch sióstr, które odkrywają, że posiadają nadludzkie moce, tym samym sprowadzając na siebie kłopoty. Trailer Supersióstr znajdziecie poniżej.

Nastoletnia Ala (Katarzyna Gałązka) nie pasuje do otaczającego ją, prowincjonalnego świata. Wciąż się buntuje i działa na przekór ojcu (Grzegorz Damięcki), nauczycielowi fizyki w miejscowej szkole. Kiedy Ala przypadkiem odkrywa, że posiada supermoce i spotyka siostrę Lenę (Karolina Bruchnicka), o której istnieniu nie wiedziała, jej życie wywraca się do góry nogami – i to dosłownie. Tropem obdarzonych nadnaturalnymi mocami dziewczyn podąża Pułkownik (Marek Kalita) i jego niebezpieczny towarzysz Hektor (Mateusz Kościukiewicz) z tajnego Departamentu 92. Celem żołnierzy jest stworzenie potężnej broni nowej generacji. Aby ją zdobyć, są w stanie wiele poświęcić, nawet życie sióstr. Czy po latach rozłąki Ala i Lena będą potrafiły połączyć siły i współpracować? Czy supersiostry ruszą na ratunek nie tylko sobie nawzajem, ale również światu?