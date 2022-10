Super People – FPS z superżołnierzami dostępny za darmo. Oto 10 minut rozgrywki

Super People, czyli nowy battle royale od dewelopera Wonder People, zadebiutował wczoraj w early access. Tytuł jest dostępny w modelu free-to-play i można go wypróbować poprzez Steama. A jeśli najpierw chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to w internecie pojawiło się trochę nagrań z rozgrywką. Na przykład youtuber GameBoy opublikował 10-minutowe wideo. Publikujemy je na samym dole.