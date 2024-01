Współtwórca Stardew Valley zapowiedział swoją nową grę – oto Sunkissed City

Arthur Lee, znany również jako Mr. Podunkian, oficjalnie zapowiedział swój najnowszy projekt pod tytułem Sunkissed City. Być może niektórzy z Was już wiedzą, że mowa tutaj o współtwórcy gry Stardew Valley, co zresztą tłumaczy bardzo wyraźne podobieństwo jego produkcji do tego bestsellera. Deweloper poinformował na swoim Twitterze/X, iż zainteresowani mogą już dodawać Sunkissed City do swojej listy życzeń na platformie Steam.

Sunkissed City to nowa gra współtwórcy Stardew Valley

Ten sympatyczny symulator życia przeniesie nas do Apollo City, gdzie jako pracownik Pico musimy przekonać mieszkańców do ekologicznego programu „Peco Pioneer”. Wszystko wskazuje na to, że bardzo ważnym elementem Sunkissed City będzie aspekt społeczny – podczas grania poznamy bowiem wiele postaci niezależnych i będziemy mogli nawiązać z nimi relacje (czy nawet romanse).