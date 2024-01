Summoners War – darmowa gra przyciągnęła na Steam mnóstwo osób

O Summoners War mogliście usłyszeć już niejednokrotnie. Gra od 2014 roku dostępna jest bowiem na urządzeniach mobilnych działających w oparciu o systemy Android i iOS, gdzie może poszczycić się ponad 200 milionami odbiorców. Po 10 latach twórcy z Com2uS zdecydowali się przenieść tytuł na PC, gdzie dystrybuowany jest w modelu free to play.

Summoners War już dostępne na PC

Twórcy przedstawiają Summoners War jako połączenie RPG i strategii, czemu towarzyszą rozwiązania charakterystyczne dla gier mobilnych. W trakcie zabawy gracze przywołują stwory, które służą im do eksplorowania lochów oraz taktycznych walk z innymi graczami. Istotną rolę pełni również rozwój własnej wioski.



Summoners War w wersji na PC spotkało się z ciepłym przyjęciem. Gra doczekała się na Steam już ponad 2350 recenzji, a większość z nich, bo aż 72%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB, w szczycie popularności w ten tytuł jednocześnie zagrywało się ponad 10 tys. graczy. Trzeba przyznać, że to całkiem niezły wynik, co wskazuje na naprawdę mocną bazę fanów.



Summoners War miało swoją premierę na Steam 8 stycznia.