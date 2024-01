Suicide Squad: Kill the Justice League znów budzi emocje. Wszystko przez DRM

Wiemy już, że Suicide Squad: Kill the Justice League nie doczeka się recenzji przed premierą. Okazuje się jednak, że to nie koniec kontrowersyjnych decyzji podjętych przez wydawcę. Firma Warner Bros. na kilka dni przed debiutem niespodziewanie dodała do wersji pecetowej nowej produkcji Rocksteady Studios budzący skrajne emocje DRM.

Suicide Squad: Kill the Justice League będzie korzystać z kontrowersyjnego DRM

Mowa tutaj oczywiście o systemie Denuvo, który – zdaniem wielu użytkowników komputerów osobistych – negatywnie wpływa na wydajność poszczególnych produkcji. Jak zauważa redakcja DSOGaming, wydawca nie informował wcześniej, że pecetowa wersja Suicide Squad: Kill the Justice League będzie zabezpieczona wspomnianym antypirackim oprogramowaniem. Kontrowersyjny DRM – jak wynika z informacji dostępnych na SteamDB – dodano natomiast na niecałe 10 dni przed premierą.