Suicide Squad: Kill the Justice League na premierowym i pełnym akcji zwiastunie

Dołącz do niesławnego Oddziału Specjalnego X Amandy Waller, w skład którego wchodzą Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang i King Shark. Legion niechętnie podejmuje się zlikwidowania Ligi Sprawiedliwości. Wkrocz do rozległego i dynamicznego Metropolis z otwartym światem, spustoszonego przez inwazję Brainiaca i terroryzowanego przez bohaterów, którzy kiedyś go chronili – czytamy w opisie gry na Steam.