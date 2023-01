Streamerka gra w Elden Ring, sterując mózgiem

Chyba mamy nową liderkę w kategorii grania w Elden Ring na szalone sposoby. Streamerka o nicku Perri rozprawia się z bossem z najnowszej produkcji FromSoftware przy pomocy siły umysłu. Tak, dobrze czytacie.

Elden Ring – kolejne zaskakujące osiągnięcie fanki

Od razu mówię, że nie jestem w tej dziedzinie ekspertem, a wszystko o czym teraz przeczytacie to dla mnie czarna magia. Oczywiście, trzeba wziąć również pod uwagę to, że w tym przypadku możemy być ofiarami sprytnego oszustwa. Perri podłączyła EEG do swojego mózgu, dzięki czemu jest w stanie kierować swoją postacią przy pomocy myśli. Różne aktywności mózgu odpowiadają za akcje, które są przypisane do konkretnych ruchów jej postaci.



Streamerka zapewnia, że nie jest to tak proste, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka, a opanowanie techniki wymaga odpowiedniego treningu. Warto wspomnieć, że Perri jest magistrem psychologii, a nad projektem pracuje od dłuższego czasu. Zachęcam do zapoznania się z poniższym wideo, które potrafi wprawić w osłupienie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, w których streamerka rozprawia się z Elden Ring w taki sposób, odwiedźcie jej kanał na platformie Twitch.

