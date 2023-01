Strayed Lights – kolejny klimatyczny akcyjniak na horyzoncie

Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Strayed Lights to propozycja od niezależnego studia Embers. Deweloperzy zaprezentowali swoją grę oraz zdradzili, że tytuł zadebiutuje na rynku w kwietniu tego roku. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Strayed Lights – zadebiutuje na PC i konsolach

Strayed Lights to przygodowa gra akcji, która przeniesie nas do magicznego świata. Gracz wcieli się w postać wojownika, który wyruszy na niebezpieczną misję w nieprzyjaznej krainie. Twórcy obiecują masę efektownych walk, podczas których będziemy musieli wykazać się spostrzegawczością i zręcznością.



Gra autorstwa Embers przyciąga również uwagę za sprawą settingu i oprawy graficznej. Barwne lokacje zapowiadają klimatyczną przygodę. Równie interesująco prezentują się także sami przeciwnicy. Na oddanym w ręce graczy materiale widać, że w trakcie przygody będziemy musieli mierzyć się z naprawdę potężnymi bestiami.



Strayed Lights będzie dostępne dla posiadaczy PC oraz konsol PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch.