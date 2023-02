Stray Blade – interesujące RPG akcji z datą premiery

Stray Blade to propozycja od studia Point Blank Games. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje dobrze znane 505 Games. Deweloperzy oficjalnie potwierdzili datę premiery swojej najnowszej produkcji, oddając w ręce graczy jej króciutki trailer. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Stray Blade z datą premiery

Przygotowana przez twórców historia przeniesie nas do mitycznej krainy Acrea. W trakcie przygody będziecie mieć okazję poznać wydarzenia, za sprawą których spokojna dolina zmieniła się w miejsce pełne wojny i śmierci. Jednym z naszych głównych zadań będzie próba przywrócenia krainie jej dawnego blasku.



Twórcy obiecują rozbudowany i wymagający system walki, który sprawdzi zręczność graczy. Obiecująco zapowiadają się również starcia z pokaźnych rozmiarów bossami. W pojedynkach z bestiami wspomoże nas bogaty wachlarz umiejętności, które stale będziemy rozwijać.



Jeśli produkcja autorstwa Point Blank Games zaintrygowała Was, to możecie spróbować postarać się o dostęp do zamkniętej bety. Nabór ochotników trwa, a więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.



Stray Blade zadebiutuje na rynku 20 kwietnia 2023 roku, a gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Już teraz możecie dodać grę do swojej listy życzeń.