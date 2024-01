Stormgate otrzyma demo. Duchowy spadkobierca StarCraft 2 do sprawdzenia przed premierą

Mamy dobre wieści dla wszystkich fanów strategicznych gier typu RTS. Frost Giants Studio ogłosiło, że ich nadchodząca darmowa gra Stormgate doczeka się wersji demonstracyjnej. Wszyscy fani gatunku będą mogli przed premierą sprawdzić duchowego spadkobiercę StarCrafta 2 już w przyszłym miesiącu.

Stormgate – otwarte beta testy podczas Steam Next Fest

Obecnie trwają zamknięte beta testy Stormgate, do których dostęp można uzyskać wykupując Deluxe Founder’s Pack na Kickstarterze. Na otwarte testy trzeba będzie poczekać do przyszłego miesiąca, a konkretniej do 5 lutego, kiedy rozpocznie się Steam Next Fest. To właśnie podczas trwania wydarzenia na platformie Valve będzie można sprawdzić Stormgate w akcji.