Stęskniliście się za Dead Rising? Capcom pracuje rzekomo nad nową odsłoną serii

Corden zapytany o platformy docelowe również nie był w stanie podzielić się konkretnymi informacjami. W odpowiedzi dziennikarz zaznaczył, że dotarły do niego plotki, według których Capcom faktycznie zamierza przywrócić Dead Rising do żywych. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak wypatrywać kolejnych informacji na temat nowej odsłony wspomnianej serii.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Dead Rising – czyli Dead Rising 4 – zadebiutowała na rynku w 2016 roku. Produkcja dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspominanego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Mam nadzieje, że to było pożegnanie – recenzja Dead Rising 4.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.