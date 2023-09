Stephen King wybrał najstraszniejszy horror. Pisarz nie mógł po nim spać

Stephen King to weteran horrorów i wydawałoby się, że nic nie jest w stanie go przestraszyć. Jest jednak jeden klasyczny film grozy, który sprawił, że autor powieści nie mógł w nocy spać. Mowa o Zemście po latach z 1980 roku w reżyserii Petera Medaka. To właśnie tę produkcję Stephen King wygrał do zaprezentowania publiczności podczas wydarzenia King On Screen.