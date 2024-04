Steam zmienia zasady zwrotu pieniędzy. Koniec luki umożliwiającej granie nawet kilkadziesiąt godzin

Valve zaktualizowało regulamin zwrotu pieniędzy za zakup gier w sklepie Steam. Dotyczą one uszczelnienie luki związanej z grami we wczesnym dostępie, przez którą wiele osób mogło grać w dany tytuł, skutecznie ubiegając się o zwrot środków po premierze gry. Dochodziło więc do sytuacji, w której gracze mieli nabite po kilkadziesiąt godzin w tytule, który ostatecznie zwrócili po jej premierze, gdyż licznik czasu w pełnej wersji nie przekraczał dwóch godzin.

Steam zmienia zasady zwrotu gier we wczesnym dostępie

Dotychczasowa polityka pozwalała graczom na zakup gier w przedsprzedaży, które oferowały wcześniejszy dostęp, tzw. „Early Access” lub „Advance Access”. Użytkownicy mogli wtedy uruchomić grę na kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy przed oficjalną premierą, ukończyć ją i ubiegać się o zwrot pełnej kwoty zakupu. To nadużycie było możliwe dzięki luce, która nie uwzględniała czasu spędzonego w grze przed jej oficjalnym wydaniem i nie wliczała się do dwugodzinnego limitu, po przekroczeniu którego nie można już dokonać zwrotu.