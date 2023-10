Steam z wielką wyprzedażą z okazji Halloween. Przegląd najlepszych promocji

Na platformie Valve wystartowała kolejna wielka wyprzedaż. Tym razem w ramach promocji z okazji Halloween możecie kupić w atrakcyjnych cenach sporo horrorów i nie tylko. W ofercie znalazły się takie gry, jak Dead by Daylight, The Forest, The Last of Us Part I, Mortal Kombat 11, Resident Evil 7, czy Resident Evil 4 Remake.

Promocje trwają do 2 listopada. Pełną ofertę znajdziecie w tym miejscu.