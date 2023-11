Ceny gier na Steam w Argentynie i Turcji zwiększone nawet o 4298%. "To koniec"

Jak podaje serwis PC Gamer, zgodnie z wcześniejszymi informacji, przedwczoraj z platformy Steam wycofane zostały dwie waluty: turecka lira oraz argentyńskie peso, a zamiast nich wprowadzono dolara amerykańskiego, przez co ceny gier w obu tych krajach drastycznie się zwiększyły. Jest to bardzo trudna sytuacja dla mieszkających tam graczy, ponieważ, jak przyznają niektórzy z nich między innymi na forum Reddit, nowe ceny niektórych tytułów wynoszą więcej niż ich miesięczna pensja.

Ciężka sytuacja użytkowników Steam w Argentynie i Turcji

Niektórzy z Was zapewne pamiętają, że o tej zmianie Valve poinformowało pod koniec października. Argentyna oraz Turcja to kraje, w których panuje wysoka inflacja, przez co poprzednie ceny za gry na Steam były tak niskie dla zagranicznych użytkowników, iż często decydowali się oni na „zakupy w tych krajach”. Właściciel platformy wyjaśniał, że powodem wprowadzenia dolara amerykańskiego w obu miejscach jest mocna niestabilność argentyńskiego peso i tureckiej liry, a samo Valve miało mieć trudności w utrzymywaniu właściwych metod płatności na obu rynkach.