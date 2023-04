Całotygodniowa promocja na Steam. Ponad 1000 gier na PC z rabatami do 90%

Zgodnie z tradycją, nowy tydzień oznacza kolejne przeceny w sklepie Steam. Tym razem w ramach całotygodniowej promocji możemy zgarnąć w niższych cenach takie perełki jak DRAGON BALL Z: KAKAROT, Arma 3, Baba Is You czy Syberia: The World Before. Poniżej znajdziecie oczywiście zestawienie zawierające wybrane przez nas oferty. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy pod ten adres .

Całotygodniowa wyprzedaż w sklepie Steam