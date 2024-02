Całotygodniowa promocja na Steam. Masa gier na PC z rabatami do 90%

W sklepie Steam przecenionych zostało sporo nowych tytułów w ramach całotygodniowej promocji. W niższej cenie zgarnąć można między innymi Ori and the Will of the Wisps.

Całotygodniowa oferta w sklepie Steam