Steam otrzymał aktualizację. Wśród nowości długo wyczekiwana funkcja

W oficjalnej wiadomości, którą możecie znaleźć pod tym adresem , czytamy, że niektóre z największych zmian w tej aktualizacji nie są widoczne natychmiastowo. Mowa tutaj chociażby o zmianach sposobu współdzielenia kodu między klientem pulpitowym Steam, trybem Big Picture i Steam Deckiem, co oznacza także szybszą implementację oraz doskonalenie nowych funkcji.

Valve zaznacza również, że aktualizacja wprowadziła liczne ulepszenia dotyczące oprawy wizualnej i funkcjonalności klienta – na warsztat wzięto okna dialogowe, menu, fonty i kolory. My przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze.

Całkowicie przebudowany Steam Overlay

Mam tutaj na myśli zupełnie nowy interfejs, nowe narzędzia użytkowe oraz znacznie większy stopień personalizacji. Poniżej możecie zobaczyć, jak nowy Steam Overlay prezentuje się w akcji.

Nowy pasek narzędzi daje wam dostęp do wszystkiego, czego możecie potrzebować podczas gry – czatu ze znajomymi, widoku postępu osiągnięć, dyskusji, przeglądarki i nie tylko. Domyślnie wybraliśmy parę okien, ale możecie wybrać i spersonalizować elementy zawartości, które chcecie widzieć w swojej nakładce (ustawienia są zapisywane pomiędzy grami). Widok tego paska można przełączać między widokiem ikon i listy w ustawieniach. Informacje ogólne gry to centrum wszystkich informacji o tym, co działo się z grą od waszej ostatniej rozgrywki. Są tam ukazane wasze postępy w osiągnięciach, którzy znajomi grają w tę samą grę, najlepsze poradniki, aktualności i nie tylko.

Możliwość dodawania notatek do gier

O możliwość dodawania notatek podczas grania społeczność Steama prosiła już od wielu lat. Valve postanowiło wreszcie wysłuchać graczy – aktualizacja klienta wprowadziła nową aplikację notatek, która pozwala robić zapiski dotyczące gry, w którą właśnie gracie. Warto zaznaczyć, że notatki są synchronizowane w chmurze, a więc pomiędzy wszystkimi innymi komputerami, na których jesteśmy zalogowani. Dostęp do nich możemy także uzyskać z poziomu strony szczegółów gry, a więc poza nakładką (Overlay).

Oglądanie Netfliksa podczas grania?

Na koniec mamy prawdziwą wisienkę na torcie – do tego wszystkiego dochodzi możliwość przypięcia okien z nakładki tak, aby pojawiały się na pierwszym planie na wierzchu okna gry podczas rozgrywki. W skrócie: będzie teraz możliwe np. oglądanie serialu na Netfliksie i granie w grę na Steamie na jednym ekranie.