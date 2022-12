Steam Replay 2022 – zobacz swoje podsumowanie roku na platformie

Koniec roku to czas podsumowań. Przedstawiciele firmy Valve udostępnili Steam Replay 2022, czyli specjalne podsumowanie, dzięki któremu każdy zainteresowany możecie sprawdzić, w co i jak długo grał na wspomnianej platformie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wystarczy zalogować się na swoje konto i na stronie głównej odnaleźć baner promujący funkcję, a następnie po prostu go kliknąć. Gotowe!

Co pozwala sprawdzić Steam Replay?

czas poświęcony na granie na platformie Steam; w ciągu całego roku; w poszczególnych miesiącach;

tytuł, w który graliśmy najwięcej;

liczbę nowych produkcji, które przynajmniej raz uruchomiliśmy;

liczbę zdobytych osiągnięć;

liczbę odbytych sesji grania;

najdłuższą serię dni, w które graliśmy;

nasze ulubione gatunki gier;

i nie tylko!

