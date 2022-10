Trwa Festiwal Steam Next. Setki gier do wypróbowania za darmo

Trwa kolejna edycja wielkiego festiwalu Steam Next – w ramach wydarzenia możemy wypróbować setki gier za darmo.

Na platformie Steam trwa Festiwal Steam Next. Z tej okazji możemy przetestować ponad setkę tytułów, które zmierzają do wspomnianego sklepu. Na ogrywanie wersji demonstracyjnych macie czas do 10 października. Jak zwykle, deweloperzy poszczególnych tytułów przygotowali także szereg transmisji na żywo; pełny harmonogram pokazów znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu.

Festiwal Steam Next – dostępne dema: