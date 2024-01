Gracze wyśmiewają Steam Awards 2023. Plebiscyt to jeden wielki żart?

Niedawno informowaliśmy Was o ogłoszeniu zwycięzców plebiscytu Steam Awards 2023. I choć nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Baldur’s Gate III zdecydowanie zasłużyło na tytuł Gry roku, tak społeczność platformy Valve wciąż jest mocno zaskoczona – innymi kategoriami (podajemy za serwisem Kotaku).

Steam Awards 2023 to żart? Gracze wyśmiewają plebiscyt

Nikt jednak nie jest w stanie zrozumieć, jakim cudem Starfield wygrał w kategorii „Najbardziej innowacyjna rozgrywka”, a Red Dead Redemption II otrzymało nagrodę w kategorii „Owoc miłości”, czyli zostało okrzyknięte mianem produkcji z „najlepszym wsparciem dewelopera”. Gracze zaznaczają, że w Starfieldzie nie ma absolutnie niczego innowacyjnego, a RDR2 od bardzo dawna nie otrzymało żadnej aktualizacji. Valve podkreśliło, że najlepsze gry 2023 roku zostały wybrane przez społeczność Steama poprzez głosowanie – warto przy tym zaznaczyć, że udział mogły w nim wziąć wyłącznie osoby posiadające konta na platformie.Gracze zaznaczają, że w Starfieldzie nie ma absolutnie niczego innowacyjnego, a RDR2 od bardzo dawna nie otrzymało żadnej aktualizacji.

