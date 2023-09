State of Play zapowiedziane. Sony zaprasza na pokaz gier na konsole PlayStation

State of Play odbędzie się już dzisiaj – 14 września 2023 roku – o 23:00 czasu polskiego . Zgodnie z informacjami przekazanymi na oficjalnym blogu PlayStation pokaz skupi się na prezentacji wcześniej zapowiedzianych gier zmierzających na konsole PlayStation. Gracze mogą spodziewać się nowych informacji zarówno na temat gier indie, jak i produkcji na PlayStation VR2.

PlayStation 5 doczekało się wczoraj ogromnej aktualizacji , która wprowadziła szereg nowych funkcji. Okazuje się jednak, że to nie jedyna warta uwagi informacja, którą podzieliła się japońska firma. Sony postanowiło bowiem zaprosić graczy na kolejną prezentację State of Play, która odbędzie się już dzisiaj. Producent PlayStation ujawnił również, czego możemy spodziewać się po wspomnianym pokazie.

Na State of Play ma nie zabraknąć także „najważniejszych” nadchodzących gier od partnerów third-party. Niewykluczone więc, że na pokazie pojawią się takie tytuły jak Silent Hill 2 Remake czy Rise of the Ronin. Istnieje również szansa, że Sony podzieli się nowymi ujęciami ze zbliżającego się wielkimi krokami Marvel’s Spider-Man 2.