Start drugiego sezonu w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Warzone 2 opóźniony

Z początkiem lutego w Call of Duty: Modern Warfare 2 oraz Call of Duty: Warzone 2 miał rozpocząć się drugi sezon rankingowy. Okazuje się jednak, że gracze będą musieli wykazać się odrobiną cierpliwości. Activision poinformowało bowiem, że na nowe atrakcje we wspomnianych produkcjach będzie trzeba poczekać nieco dłużej, niż pierwotnie planowano.

Drugi sezon w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Warzone 2 nie rozpocznie się na początku lutego

Zgodnie z informacjami przekazanymi na portalu społecznościowym Twitter, drugi sezon rankingowy w Call of Duty: Modern Warfare 2 i Call of Duty: Warzone 2 rozpocznie się 15 lutego. Activision zapowiedziało również, że wówczas wprowadzonych zostanie „kilka zmian” na podstawie opinii otrzymywanych od fanów. Na szczegóły musimy jednak jeszcze nieco zaczekać.



Nie ujawniono też zbyt wielu informacji na temat nowych atrakcji. We wpisie opublikowanym na Twitterze zapowiedziano jednak, że wraz z drugim sezonem rankingowym do Call of Duty: Warzone 2 powróci tryb Resurgence. Nie zabraknie też aktualizacji Gułagu oraz systemu podnoszenia przedmiotów i profilów uzbrojenia.



Gracze Call of Duty: Modern Warfare 2 mogą natomiast liczyć na tryb rankingowy oraz nowe mapy, tryby, bronie i „wiele więcej”. W tym przypadku również trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ więcej szczegółów ma zostać przedstawionych w nadchodzących tygodniach.

