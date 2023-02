Starship Troopers: Extermination – poznajcie kooperacyjną strzelankę, w której zmierzycie się z hordami robali

Starship Troopers: Extermination to propozycja od studia Offworld Industries. Twórcy podzielili się trailerem swojej nadchodzącej produkcji. Na wideo podziwiać możemy również fragmenty rozgrywki. Jeśli lubicie strzelanki stawiające na zabawę w kooperacji, to warto zainteresować się tym tytułem.

Starship Troopers: Extermination stawia na duże drużyny

Warto zaznaczyć, że Starship Troopers: Extermination na początku pojawi się w usłudze Early Access. Twórcy przewidują, że gra spędzi tam mniej więcej rok. W dniu premiery we wczesnym dostępie otrzymamy dostęp do mapy Planet Valaka, na której wyzwań polegających na eksterminacji robali będzie mogło podjąć się nawet 12 graczy jednocześnie.



Twórcy z Offworld Industries zapowiadają dynamiczną rozgrywkę, w której będziemy mierzyć się z hordami przeciwników. W ręce graczy oddane zostaną trzy klasy postaci o różnym przeznaczeniu na polu bitwy. Ciekawą mechaniką ma być możliwość budowania murów, wież i posterunków, które pomogą nam w masakrowaniu robali. Deweloperzy zapowiadają, że umiejętna kooperacja i komunikacja będą kluczem do sukcesu.