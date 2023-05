Starship Troopers: Extermination już dostępne w Early Access. Rewelacyjne oceny!

Starship Troopers: Extermination 17 maja zadebiutowało w usłudze Early Access. Tytuł cieszy się bardzo dużą popularnością, a co najważniejsze przypadł do gustu graczom. Jeśli macie ochotę na kooperacyjną strzelankę, to ten pełny robali FPS może być świetnym wyborem.

Starship Troopers: Extermination zagrywało się jednocześnie ponad 11 tys. graczy

Wyłącznie na Steam Starship Troopers: Extermination doczekało się już ponad 1400 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 93%, to pozytywne opinie. Gracze zachwalają klimat oraz satysfakcjonujący model rozgrywki. Wiele osób jako zaletę wskazuje również stan techniczny, który jest całkiem przyzwoity, biorąc pod uwagę, że to dopiero początek przygody z Early Access. Według wstępnych zapowiedzi twórców premiery wersji 1.0 powinniśmy spodziewać się w przeciągu roku.



Starship Troopers: Extermination to dynamiczny FPS, w którym gracze mierzą się z hordami robali. Warto zaznaczyć, że tryb współpracy przewidziany został dla nawet 16 graczy. Ciekawą mechaniką jest również możliwość budowania murów, wież i posterunków, które pomagają w eksterminowaniu gigantycznych szkodników. Umiejętna kooperacja i komunikacja są więc kluczem do sukcesu.



Jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej na temat Starship Troopers: Extermination, zachęcamy do odwiedzenia karty produktu na Steam.