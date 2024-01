Stargate: Timekeepers już dostępne! Propozycja dla fanów gier taktycznych

Stargate: Timekeepers to najnowsza propozycja od studia Slitherine. Gra właśnie zadebiutowała na PC, a projekt powinien zainteresować miłośników gier taktycznych i strategii . Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym, który znajdziecie poniżej.

Stargate: Timekeepers przenosi gracza do uniwersum Stargate SG-1, gdzie przejmie dowództwo nad specjalną grupą, którą poprowadzi ku niebezpieczniej misji na terytorium wroga. Kluczem do sukcesu będzie opracowanie odpowiedniego planu działania, który w swoich założeniach wykorzysta mocne strony i zdolności wszystkich członków drużyny.



Na koniec dodajmy, że jeśli Stargate: Timekeepers Was zaintrygowało, to na Steam znajdziecie demo tej produkcji.