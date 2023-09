Starfield z uroczym nawiązaniem do The Elder Scrolls IV: Oblivion

Przed dwoma dniami odbyła się oficjalna premiera Starfielda, ale wielu graczy rozpoczęło eksplorację kosmosu jeszcze we wcześniejszym dostępie. Nic więc dziwnego, że niektórzy szybko odkryli pierwsze easter-eggi z gry, które zostały przygotowane przez Bethesdę. Za jedno z ciekawszych odkryć odpowiada użytkownik Reddita o pseudonimie Wubb333. Odnalazł intrygujące nawiązanie do The Elder Scrolls IV: Oblivion, które pisze zaskakującą historię pewnego sklepu.

Starfield z nawiązaniem do pewnego sklepu z The Elder Scrolls IV: Oblivion

Gracz na jednej z planet odnalazł sklep The Best Defense, który pierwotnie znajdował się w Imperial City w Oblivionie. Miejsce oferowało kupno zarówno lekkiej, jak i ciężkiej zbroi, a także trenerów, którzy mogli doskonalić umiejętności w zakresie lekkiej zbroi, jak i płatnerstwa. Starfield wskrzesił ten uwielbiany przez wielu graczy The Elder Scrolls sklep.