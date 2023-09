Starfield z nowym rekordem aktywności na Steam. Udało się przebić wynik Skyrima

Starfield nadal nie jest jednak rekordzistą, jeśli chodzi o gry studia Bethesda z największą liczbą aktywnych jednocześnie graczy na Steam. Na pierwszym miejscu we wspomnianym zestawieniu znajduje się bowiem Fallout 4, którego 8 lat temu w jednym momencie uruchomiło prawie 473 tys. użytkowników platformy Valve.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.