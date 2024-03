Starfield wkrótce z kolejnymi poprawkami. Lepszy tryb fotograficzny i nie tylko

W zeszłym miesiącu Starfield doczekał się nowej aktualizacji, która wprowadziła m.in. wsparcie dla AMD FSR 3 na PC. Bethesda nie zamierza jednak zwalniać tempa i pracuje nad następnymi poprawkami oraz usprawnieniami. Deweloperzy zapowiedzieli bowiem kolejny patch, a także podzielili się pierwszymi szczegółami na temat nadchodzącej „łatki”.

Bethesda zapowiada kolejną aktualizację do Starfield. Ujawniono pierwsze szczegóły patcha

Zgodnie z przekazanymi informacjami następna aktualizacja dla gry Starfield już 6 marca 2024 roku zostanie udostępniona na serwerach Steam Beta. Nadchodzący patch skupia się przede wszystkim na usprawnieniach „jakości życia” (z ang. quality of life improvments), a także poprawkach różnego rodzaju błędów. Bethesda wyjaśnia bowiem, że przygotowuje się do dodania większej liczby zawartości i funkcji, która mają trafić do gry w tym roku.