Starfield radzi sobie tragicznie na Steam. Liczba graczy spadła o ponad 95%

Niestety nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie sytuacja ta miała ulec poprawie. Na brak zainteresowania ze strony użytkowników Valve nie narzeka natomiast The Elder Scrolls V: Skyrim. W szczytowym momencie ostatniej doby wersję Special Edition uruchomiło bowiem jednocześnie na Steam ponad 31 tysięcy graczy (dzięki SteamDB). Trzeba przyznać, że wspomniany rezultat – zwłaszcza na tle wyników Starfielda – prezentuje się całkiem nieźle.

Na koniec przypomnijmy, że Starfield dostępny jest wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox Series S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Bethesda, to zapraszamy Was do lektury: Starfield – recenzja. Gwiazdka z nieba. Trochę zakurzona.