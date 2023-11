Starfield – w plikach gry znaleziono kod systemu budowania stacji kosmicznych

Mowa tutaj więc o czymś, co Bethesda już umieściła w kodzie gry, ale sam system nigdy nie został dokończony, kod czekał z kolei na aktywację – co zresztą zrobił wspomniany moder. Oczywiście, nie oznacza to, że deweloperzy wprowadzą takową możliwość oficjalnie do gry w przyszłości, ale na pewno jest takie prawdopodobieństwo. Bez wątpienia byłaby to interesująca atrakcja.