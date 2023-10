Starfield został celowo stworzony tak, by grać w niego przez długi czas

Reżyser gry Starfield – Todd Howard – ujawnił w niedawnej rozmowie z szefem Insomniac Games (Ted Price), że podczas tworzenia produkcji myślą przewodnią i kluczowym założeniem całego zespołu było stworzenie projektu na lata. W dużym skrócie: Starfield celowo został stworzony w taki sposób, aby być grą, w którą społeczność będzie grała więcej niż tylko kilka miesięcy; twórcy mają w planach rozwijanie tytułu i zakładają, że będzie on jeszcze długo funkcjonował na rynku.

To gra, która została stworzona z myślą o graniu w nią przez długi czas. Jedną z rzeczy, których nauczyliśmy się z naszych poprzednich gier, takich jak Skyrim czy Fallout, jest to, że ludzie chcą w nie grać przez bardzo długi czas. (...) To też kwestia tego, jak Starfield będzie wyglądać za trzy miesiące, jak będzie wyglądać za sześć miesięcy, rok, dwa lata, trzy lata, cztery lata, pięć lat? Nauczyliśmy się już, że to nastąpi, dlatego bądźmy na to gotowi, wykorzystajmy to jak najlepiej i zaakceptujmy.