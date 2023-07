Stardew Valley z nowościami. Twórca ujawnia szczegóły nadchodzącej aktualizacji

Barone opublikował wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym podzielił się szczegółami na temat nowej aktualizacji Stardew Valley. Okazuje się, że wraz z patchem do gry trafią nowe przedmioty, dialogi oraz sekrety. To jednak nie koniec nadchodzących atrakcji, ponieważ deweloper zapowiedział również nowy festiwal.

Już w połowie kwietnia potwierdzono, że aktualizacja 1.6 do Stardew Valley nadal powstaje . Niestety wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie produkcja doczeka się nowego patcha, ale okazuje się, że wprowadzi on sporo nowości. Twórca gry – Eric Barone – postanowił bowiem uchylić rąbka tajemnicy i ujawnił, czego gracze mogą spodziewać się po nadchodzącej „łatce”.

Wygląda także na to, że Barone szykuje niespodziankę dla fanów Stardew Valley. Ostatni podpunkt na liście nowości zmierzających do wspomnianej produkcji został bowiem oznaczony trzema znakami zapytania, co sugeruje, że aktualizacja 1.6 wprowadzi dodatkową – tajemniczą na tę chwilę – atrakcję. Miłośnikom wspomnianego tytułu nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejne szczegóły i datę premiery patcha.