Twórca gry Stardew Valley nie zwalnia i prezentuje kolejną nowość z wersji 1.6

Twórca gry, Eric Barone, zaprezentował kolejną nowość z nadchodzącej aktualizacji 1.6 do gry.

Jak podaje serwis IGN, twórca gry Stardew Valley, Eric Barone, opublikował niedawno na swoim Twitterze post, w którym nie tylko poinformował, że dalej pracuje nad swoim niezwykle popularnym symulatorem farmy z 2016 (od premiery minęło już ponad siedem lat!), ale również ujawnił jedną z zapewne wielu nowości, które znajdą się w nadchodzącej aktualizacji z numerem 1.6.

Kolejne nowości nadchodzą do Stardew Valley

Na załączonym do wpisu screenshocie widzimy, że w grze pojawi się nowa skrzynia pozwalająca pomieścić prawie dwa razy więcej materiałów i/lub przedmiotów aniżeli zwykła skrzynia. Niestety, oprócz tego w poście nie otrzymaliśmy innych informacji – nie wiemy, kiedy twórca zamierza udostępnić nowego patcha, ale wszystko wskazuje na to, że jest to już końcowa faza rozwoju aktualizacji.