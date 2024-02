Kultowa gra SF Star Control 2 trafi niedługo na Steam – i będzie darmowa

Już niedługo na platformie Steam pojawi się darmowa gra pod tytułem Free Stars: The Ur-Quan Masters. Będzie to odświeżona wersja kultowego Star Control 2.

Przychodzimy ze świetną wieścią dla wszystkich fanów gier science fiction. Jak podaje między innymi serwis Rock Paper Shotgun, już za kilka dni na platformie Steam zadebiutuje całkowicie za darmo gra pod tytułem Free Stars: The Ur-Quan Masters, która będzie odświeżoną wersją drugiej odsłony legendarnego cyklu sci-fi, czyli Star Control 2. Poniżej wszystkie szczegóły.

Odświeżona wersja Star Control 2 za darmo na Steam

Pierwotnie druga część serii zadebiutowała jeszcze w 1992 roku pod nazwą Star Control II: The Ur-Quan Masters. Jej twórcy – Paul Reiche III oraz Fred Ford – odzyskali prawa do tytułu około dekadę później, aczkolwiek nie objęły one nazwy gry. Właśnie dlatego wypuszczając tytuł w darmowej wersji open-source, zdecydowano się przemianować go na The Ur-Quan Masters.