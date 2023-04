Wypróbuj za darmo jedną z najdroższych gier na świecie. Free Fly w Star Citizen

Przedstawiciele studia Cloud Imperium Games poinformowali o udostępnieniu nowej aktualizacji do gry Star Citizen. Jednocześnie ogłoszono wydarzenie Free Fly , które umożliwia wszystkim zainteresowanym przetestowanie gry całkowicie za darmo .

Jeżeli natomiast chodzi o wydarzenie Free Fly, w dniach od 13 do 20 kwietnia każdy chętny może za darmo przetestować produkcję . Deweloperzy podkreślili, iż jest to dla nich ważne ze względu na konieczność przeprowadzenia intensywnych testów gry z dużą ilością osób zalogowanych w tym samym czasie. Najpewniej twórcy chcą się upewnić, że Star Citizen poradzi sobie z majowym wydarzeniem Invictus Launch Week Free Fly.

Aby wziąć udział w testach, należy pobrać RSI Launcher i zarejestrować się na stronie gry. W launcherze wystarczy kliknąć Official Site, po jej uruchomieniu opcję Account i później Enlist Now. Następnie postępować według instrukcji. Gdy przejdziecie przez proces rejestracji, musicie ponownie wybrać na stronie startowej opcję Account, a następnie wpisać podany wcześniej mail i hasło. Wówczas zostaniecie poproszeni o kod, który przyjdzie na Waszą skrzynkę pocztową. Zatwierdźcie go i gotowe!

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Star Citizen to symulator kosmiczny, którego produkcją zajmuje się Chris Roberts wraz z zespołem Cloud Imperium Games. Produkcja znalazła się w fazie wczesnego dostępu 4 czerwca 2014 roku.