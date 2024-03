Pełna wersja gry Star Citizen coraz bliżej? Twórcy wzbudzają nadzieję

Po wielu latach ciężkiej pracy nad osiągnięciem celu, który wielu uważało za niemożliwy, jesteśmy u progu dostarczenia jednego z ostatnich elementów technologii, która umożliwi połączony, współdzielony wszechświat, którego tysiące ludzi mogą doświadczać razem w tym samym czasie. (...) Star Citizen 1.0 jest tym, co uważamy za zestaw funkcji i zawartości reprezentujący "komercyjne" wydanie. Oznacza to, że gra jest przyjazna dla nowych graczy, stabilna i dopracowana z wystarczającą ilością rozgrywki i zawartości, aby stale angażować graczy. Innymi słowy, nie jest to już wersja alfa ani wczesny dostęp.

Oczywiście, nie oznacza to, że zaraz otrzymamy datę premiery – najprawdopodobniej możemy tutaj mówić najwcześniej 2025 roku. We wpisie deweloper poruszył również temat zmian w strukturze działalności studia, aczkolwiek tutaj sytuacja była nieco bardziej skomplikowana, ponieważ w rzeczywistości pracowników poproszono o przeprowadzkę do innych działów. Nawet szef CIG wyjawił, że wyprowadza się z Los Angeles i wraca do Manchesteru, gdzie dorastał.