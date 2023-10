Stan zdrowia Bruce’a Willisa się pogarsza. Aktor ma trudności z mówieniem i czytaniem

Caron przyznał, że stara odwiedzać aktora przynajmniej raz w tygodniu. Twórca serialu powiedział, że Bruce Willis kochał życie i próbował żyć jego pelnią.

Wiem, że Bruce jest naprawdę szczęśliwy, że serial będzie dostępny dla widzów, chociaż nie może mi tego powiedzieć. Kiedy spędziłem z nim czas, rozmawialiśmy o tym i wiem, że jest podekscytowany. Proces wprowadzenia serialu na streaming zajął sporo czasu, a choroba Bruce’a jest chorobą postępującą, więc mogłem się porozumieć z nim, zanim jego stan się pogorszył i przestał ​​być tak niekomunikatywny jak teraz. Miał nadzieję, że uda się przywrócić ten serial. Wiem, że to wiele dla niego znaczy.

To, co sprawia, że ​​jego choroba jest tak oszałamiająca, to fakt, że jeśli kiedykolwiek spędziłeś czas z Brucem Willisem, to wiesz, że nikt nie miał większej radości życia niż on. Kochał życie i… po prostu uwielbiał budzić się każdego ranka i próbować żyć jego pełnią.