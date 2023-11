STALKER 2 na długim gameplayu. Wyciekło nagranie z wersji deweloperskiej

Do sieci trafił nowy film prezentujący rozgrywkę z nadchodzącej nowej gry GSC Game World.

Ponad 20-minutowy nowy film ze STALKER 2: Heart of Chornobyl zadebiutował w sieci. Tym razem nie jest to jednak oficjalny materiał od GSC Game World, ale wideo prezentujące wersję deweloperską tytułu. Film nie prezentuje wielu nowości, ale możemy przyjrzeć się z bliska niektórym lokacjom, a także samej eksploracji, czy efektom dźwiękowym.

STALKER 2: Heart of Chornobyl – nowy gameplay wyciekł do sieci

Niektórzy gracze mogą mieć dostęp do gry po tym, jak STALKER 2 wyciekł do sieci, gdy twórcy mieli rozpowszechniać wersje deweloperskie za pośrednictwem torrentów. Nie wiadomo więc, jaka wersja gry została zaprezentowana na filmie, ale możemy spodziewać się, że nie jest to najnowsza.