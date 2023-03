STALKER 2 – hakerzy dotrzymali obietnicy. Film z gry trafił do sieci

W niedzielę sieć obiegła wieść o ataku rosyjskich hakerów na ukraińskie studio GSC Game World. Grupa znana jako Vestnik TSS zagroziła deweloperom poważnym wyciekiem z gry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Studio odpowiedziało na atak oświadczeniem, w którym mogliśmy przeczytać, że próby szantażu i zastraszenia są całkowicie daremne. Niestety, hakerzy dotrzymali obietnicy – teraz w sieci pojawiły się kolejne materiały i informacje na temat produkcji.

Z oczywistych względów nie będziemy publikować tutaj żadnych materiałów wideo czy cytatów z wycieków dotyczących fabuły. Warto jednak wiedzieć, że. Pochodzi on z roboczej wersji S.T.A.L.K.E.R.-a, a więc produkcja może ostatecznie znacząco różnić się od tego, co widać na skradzionych nagraniach. Możecie go zobaczyć – na własną odpowiedzialność! – pod